Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 126 человек

В Ростове-на-Дону на 26 июля прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области опасной инфекцией уже оказались заражены 12 270 человек. По сообщению Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 126 человек. Из общего количества зараженных 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 292. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

Выздороветь удалось 9 738 заболевшим. Но врачи так и не смогли спасти жизни уже 203 человек.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (84), Батайске (8), Азовском (4), Аксайском (4), Заветинском (4), Миллеровском (4), Мясниковском (4) районах, Шахтах (3), Сальском (3), Неклиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Кагальницком (1), Октябрьском (1), Зерноградском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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