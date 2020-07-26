2020-07-26T11:58:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 126 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 26 июля
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области выявлены 126 новых случаев заражения коронавирусомВ Ростовской области выявлены 126 новых случаев заражения коронавирусомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на 26 июля прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области опасной инфекцией уже оказались заражены 12 270 человек. По сообщению Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 126 человек. Из общего количества зараженных 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 292. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

Выздороветь удалось 9 738 заболевшим. Но врачи так и не смогли спасти жизни уже 203 человек.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (84), Батайске (8), Азовском (4), Аксайском (4), Заветинском (4), Миллеровском (4), Мясниковском (4) районах, Шахтах (3), Сальском (3), Неклиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Кагальницком (1), Октябрьском (1), Зерноградском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июля 2020: количество выздоровевших приближается к 10 тысячам.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 26 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек
Гарри Потер опасен!: книги о "мальчике, который выжил" конфисковали у жителя Украины в Таганроге
В донской столице приземлился вывозной борт из Еревана
Самый известный в Ростове долгострой скоро будет введен в эксплуатацию
Донской губернатор навестил в больнице экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Молодой ростовчанин устроил себе водные процедуры на набережной
В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия
В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку
Наибольшее число новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет
Начальник таганрогского управления ЖКХ пойдет под суд за халатность
В Ростовской области от коронавируса скончались еще два человека
В Ростове обнаружили нарушения при розливе и продаже питьевой воды
В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"
Три миллиона рублей похитили батайские бизнесмены и попали в руки правоохранителей
В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей
В Ростове вспыхнула водонапорная башня
В Ростове запланировали установить более 700 метров пешеходных ограждений
24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане
Блогершу-мусульманку затравили за поддержку туристов без хиджабов
В столкновении двух иномарок пострадала автоледи
«Не станет дорожки, где побеждал ваш любимчик Хорезм»: Рамзана Кадырова умоляют защитить от разрушения Ростовский ипподром
В Ростове-на-Дону выберут лучшего работника ЖКХ
Власти рассказали, когда начнется строительство легкого метро в Ростове
Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на закрытой вечеринке клуба
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект