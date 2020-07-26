Правоохранители начали проверку по факту таинственных похищений пенсионерки

В Ростове местные жители улицы Олега Кошевого крайне обеспокоены таинственными похищениями своей пожилой соседки.

Женщина пропадает уже не в первый раз. По словам соседей, ее забирают люди цыганской наружности. Они забрали у нее все документы, в том числе и на дом, а также карточку, на которую начислялась пенсия.

Стоит отметить, что Нина Гавриловна Биркина проживает совершенно одна. У нее есть внучка, которая навещает ее время от времени. Пенсионерка недавно перенесла инфаркт, после чего все соседи стали ей помогать по хозяйству кто чем может. Но внезапно она исчезла, ее увезли на машине какие-то люди и ее не было целый месяц.

Такие таинственные временные исчезновения длятся уже на протяжении полугода. В последний раз женщину увезли 16 июля и ее нет по сей день. Внучка пенсионерки уже не раз обращалась в полицию, но, по ее словам, правоохранители бездействуют.

Но в ГУ МВД заверили, что получили обращение и в настоящее время по факту происходящего начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане обеспокоены неоднократными похищениями своей пожилой соседки.

У женщины отобрали карту, на которую начислялась пенсия и все возможные документы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!