2020-07-27T11:18:39+03:00
Общество

«С таким папой ничего не страшно»: тренер ФК «Ростов» прокатил дочь на чемодане

Сначала малышке было очень интересно, но затем прозвучал аварийный сигнал: "АЙ-АЙ" [видео]
Дадаян Давид
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Валерий Карпин в очередной раз показал свой "отцовский" талант. Фото: соц. сетиВалерий Карпин в очередной раз показал свой "отцовский" талант. Фото: соц. сети
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Сегодня утром в социальных сетях супруги Валерия Карпина появилось видео, которое подняло настроение всем поклонникам знаменитой семьи. На кадрах все самое лучшее - тренер "Ростова" собственной персоной и его любопытная дочка. Ролик вызвал море положительных эмоций у фоловеров Дарьи Карпиной.

Понедельник у всех начинается по разному. Кто-то садится за рабочий компьютер, другие все еще спят, а третьи, с чемоданами шагают по аэропорту Санкт-Петербурга. Да, речь идет о семье главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Куда направляются супруги - загадка, однако вместе с ними - маленькая дочь, которая успела в очередной раз стать звездой инстаграма.

На опубликованном видео любящий отец Валерий решил прокатить малышку на чемодане. Кроха не хотела слазить с саквояжа и первое время с интересом наблюдала за первой поездкой "верхом". Однако спустя несколько секунд прозвучал аварийный сигнал: "АЙ-АЙ", - девочке стало страшно. Отец рассмеялся и снял дочку с чемодана.

- Боится наверное! Трусиха, вся в мать! - прокомментировала Дарья Карпина.

Мама оставила под видео небольшой текст с пояснениями. Как выяснилось, она тоже боится подобных поездок.

- Я даже не велосипеде ни разу в жизни не каталась! Боюсь всего, на чем не чувствую упор, - рассказала про себя Дарья.

Ее подписчики засыпали видео одобрительными комментариями. Кто-то решил воспользоваться случаем и еще раз напомнить о гениальности Карпина, а другие сделали комплимент подрастающей девочке.

- С таким папой ничего не страшно! Валерий не подведет, - написала девушка.

Пристальное внимание к семья главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина легко объяснить. Он стал настоящей звездой всей Ростовской области уже давно. Его спортивный талант и умение руководитель командой дали свои плоды. Донской клуб по итогу последнего чемпионата России занял пятую строчку в турнирной таблице, что считается высоким результатом в условиях пандемии и ненормативного графика матчей.

dasha.karpinadasha.karpina
Моя девочка! Я даже на велосипеде ни разу в жизни не каталась, так боюсь всего, на чем я не чувствую упор При этом высоты не боюсь совсем, если стою на ногах а вот велосипед, самокат, качели, подвесные лестницы и даже «носить на руках» - это
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ИСТОЧНИК KP.RU

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