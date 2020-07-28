«Я всегда тяжело переносила оскорбления и унижения»: 102-килограммовая модель возглавила движение #Бодипозитив на Юге России

102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону Ксения Усолкина возглавила движение бодипозитивщиков на Юге России. Известно, что фестиваль «Bodypositive Russia 2020» пройдет в восьми городах нашей страны, в том числе и в донской столице. Желающих приглашают 1 августа в 13.00 в парк «Левобережный».

В общей сложности, красотка скинула 50 кг.Фото: Личный архив героя публикации

Как рассказала красавица «КП», фестиваль под открытым небом включает в себя танцевальный флешмоб, круг единства и запуск шаров. А вот в Москве состоятся еще и мастер-классы, показы коллекций одежды plus size от дизайнеров и уникальный «Забег на каблуках» по красной дорожке.

- В Ростове-на-Дону в акции примут участие 25 желающих, - приоткрыла завесу предстоящего праздника Ксения Усолкина. - У нас будут люди с разными внешними данными, разных национальностей и с ограниченными возможностями здоровья. Весь смысл в том, что нет разделения по внешним данным: мы все красивые, все любим себя и принимаем.

102-килограммовая модель из Ростова-на-Дону возглавила движение бодипозитивщиков на Юге России.Фото: Личный архив героя публикации

- Почему именно вы возглавили это движение на Юге России?

- Я причисляю себя к числу бодипозитивщиков, так как тоже нестандартной внешности. Я понимаю, что мое тело вне стандартов. Несмотря на то, что постройнела, в общей сложности потеряв полсотни килограммов, я не стремлюсь к стандарту 90х60х90. Мне пришлось похудеть для того, чтобы быть здоровой. Здоровье надо было восстанавливать, так как оно было испорчено полнотой. Сейчас я уже немного привела свое тело в порядок и даже хочу сделать пластику, так как после похудения моя кожа не совсем красиво выглядит. А я люблю свое лицо и фигуру. И, признаться честно, больше худеть не хочу, так как потеряю шарм и изюминку.

Ксения призналась, что в детстве ей доставалось от сверстников за лишние, как им казалось, кило.Фото: Личный архив героя публикации

- В детстве у вас тоже были проблемы с лишним весом?

- Сейчас я уже понимаю, что нет. Да, я была чуть полновата. Но меня обзывали и дразнили. Я всегда тяжело переносила оскорбления и унижения, которые касались моей внешности. Поэтому хочу призвать людей уважать и ценить друг друга не за внешние, а за душевные качества. У всех нас разные типажи: у кого-то - полнота, у кого-то - худоба, есть родимые пятна на все лицо, шрамы, кто-то очень высокий или низкий и так далее. И все мы часто с детства сталкиваемся с этой дискриминацией. Поэтому я со всем миром становлюсь на путь, на котором движет любовь к себе, красота, спокойствие и уверенность.

- А что потом?

- Так как я официальный представитель «Bodypositive Russia 2020» на Юге, то хочу провести акцию в Крыму и Краснодаре, но уже в будущем году. А в этом - праздник «принятия себя» завершится 8 августа грандиозным фестивалем в Москве.

Ксения Усолкина хочет сделать пластическую операцию, но уверена - принимать себя нужно любой.Фото: Личный архив героя публикации

НАША СПРАВКА

Фестиваль «Bodypositive Russia» - ежегодный праздник бодипозитива. Его участники призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть, вне зависимости от размера, возраста, национальности, цвета кожи и физических возможностей. Движение уже затронуло в том числе такие города, как Милан, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Барселона, Лондон и Брюссель. А в августе нынешнего года фестиваль впервые пройдет на новой площадке - в России. Его участниками станут жители Ростова-на-Дону, Казани, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Находки, Рязани и Нижнего Новгорода. Российский проект уже поддержали основатели европейского движения - итальянский дизайнер бренда одежды plus size Паола Патрия и известная модель, лицо ведущих итальянских брендов Лаура Бриочи.

- Я люблю свое лицо и фигуру, - открыто заявляет модель.Фото: Личный архив героя публикации

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