2020-07-28T17:56:41+03:00
Общество

«Умерли, спасая товарища»: В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибли трех рабочих

ЧП произошло 28 июля на проспекте Шолохова
Ольга ГОПАЛО
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Трагедия случилась рано утром.Трагедия случилась рано утром.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стали известны подробности трагедии, которая произошла во вторник, 28 июля, на центральном проспекте в донской столице. Проезжающие мимо автомобилисты заметили тела трех человека, которые лежали возле коллектора на проспекте Шолохова, что возле старого аэропорта. Многие решили, что произошло дорожное происшествие, другие - убийство. О том, что могло там произойти, рассказали донские следователи.

- По предварительным данным, сотрудники аварийной службы газовой компании выехали на осмотр газового коллектора, расположенного на проспекте Шолохова в городе Ростове-на-Дону, - рассказали в региональном Следственном комитете. - В ходе осмотра один из рабочих спустился в коллектор, где стал терять сознание. Для оказания ему помощи туда же спустились еще два работника аварийной службы, однако выбраться на поверхность им уже не удалось.

Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть рабочих.

Как рассказали «Комсомолке» в «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», погибли мастер филиала и два слесаря.

- По предварительной версии, сотрудники отравились сероводородом, - добавили там. - Утечек газа не было, а газовое оборудование находилось в исправном состоянии.

Известно, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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