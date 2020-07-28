2020-07-28T09:33:01+03:00
Общество

Очередной грозовой фронт надвигается на донскую столицу

Кроме того, поднимется сильный ветер
Виктория Никитина
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На Ростов надвигается грозаНа Ростов надвигается грозаФото: "КП" Архив
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В донской столице снова ожидается пасмурная и дождливая погода. Кроме того, поднимется сильный ветер.

В утренние часы будет уже жарковато - +21...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+31. И совсем немного температура понизится вечером - +26...+29. В течение дня, по прогнозам синоптиков, в донской столице ожидается переменная облачность. Сегодня ожидается дождливая погода, да еще и с грозой

Ветер сегодня сменит три направления: северо-восточное, юго-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 9-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать вода, но только поздним вечером. А вот видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 52%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Воздух прогреется до +30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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