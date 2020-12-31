Итоги года 2020 в Ростове-на-Дону: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" напомнит горожанам о ключевых событиях уходящего года. Они были как положительные, так и отрицательные, но куда же без негатива.1. ФК \\"Ростов\\" остановился в зоне \\"Лиге Европы\\"Ростовская команда под руководством опытного тренера Валерия Карпина ушла на зимние каникулы, остановившись на пятом месте. Пока желто-синие находятся в зоне Лиги Европы. Напомним, что за 19 туров ФК \\"Ростов\\" одержал победу 10 раз, вничью команда сыграла два раза и семь раз ростовчане не смогли обыграть соперника. В ворота противников подопечные Валерия Карпина отправили 24 мяча, но вратари пропустили 20 голов. Сейчас у ФК \\"Ростов\\" 32 очка в турнирной таблице и будем надеяться, что и после Нового года он не сдаст свои позиции, ведь впереди еще 11 туров.2. Пандемия коронавирусаРазумеется, это событие нельзя оставить без внимания. Опасная инфекция обрушилась на весь мир и донская столица не стала исключением. COVID-19 сильно ударил по всем сферам жизни, а в большинстве своем - по экономике и образованию. Горожанам пришлось провести в самоизоляции более двух месяцев, многие потеряли работу из-за закрытия предприятий. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Развлечением для ростовчан служили только телевизор и радио, по которым тоже постоянно передавали данные о распространении вируса и сообщали о гибели множества местных жителей. Коронавирус продолжает зверствовать и сейчас, поэтому Новый год и посоветовали провести дома и отменили все праздничные мероприятия, они пройдут лишь в онлайн-формате. Остается надеяться лишь на то, что в следующем году ковид удастся побороть и зажить новой, но, в то же время, и прежней жизнью.3. Погодные аномалииВ этом году сразу две погодных катастрофы обрушились на донскую столицу. В середине июля в Ростове пошел сильный ливень. Буквально за несколько часов все улицы города \\"поплыли\\". Автомобили превратились чуть ли не в подводные лодки, так как стояли в воде практически по самую крышу. Городским властям пришлось привлечь даже спасателей, которые откачивали воду и переправляли людей через \\"реки\\" на резиновых лодках. В тот день больше всего пострадали центр города и Западный микрорайон.А осенью поднялся сильный восточный ветер. Непогода бушевала несколько недель и не было дождей. Из-за этого из далеких пустынь в город принесло огромные облака пыли. На улице в эти дни даже дышать можно было с трудом. Пыль оседала везде, на город будто опустился густой туман. На балконы горожан и даже в квартиры грязь проникала через все щели. Спустя три дня такой пыльной бури в Ростове все-таки прошел дождь, и пыль удалось прибить к земле и смыть ее с деревьев, машин и всего остального.4. Выборы и КонституцияНесмотря даже на времена страшной пандемии, ростовчане все-таки осуществили свой гражданский долг. Сначала по все стране было проведено голосование по поправкам в Конституцию. К слову, все внесенные поправки были приняты, так как большинство населения проголосовали \\"за\\".Чуть позже прошли выборы и в местные органы государственной власти. Ростовчане снова выбирали, в том числе, - и губернатора: на своем посту после голосования остался глава Ростовской области Василий Голубев.5. Мост на МалиновскогоВ течение всего года на мосту на улице Малиновского шел ремонт. Из-за этого жители Западного микрорайона каждый день сталкивались с многокилометровыми пробками по пути на работу, с работы, да и в течение дня тоже. Давление на мост увеличивалось с каждым днем из-за постоянного простоя на нем не только легковых автомобилей, но и грузовиков весом в несколько тонн. Но в конце года властями было принято решение полностью перекрыть движение в этом месте, теперь по мосту можно будет пройти только пешком, а для автомобилистов уже разработаны пути объезда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогоднее поздравление главы Администрации Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: Алексей Логвиненко рассказал о достижениях в 2020-ом.Новогоднее поздравление главы Администрации Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: подводим итоги.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!