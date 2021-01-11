Новогодние праздники закончились, а вместо волшебства и беззаботного отдыха пришли работа и бытовые обязанности. Елка, стоящая в домах ростовчан, теперь только напоминает о новогодних каникулах. Постепенно иголки сохнут и опадают, приятного аромата становится все меньше, кот с большим раздражением наблюдает за непокоренным деревом.Еще несколько лет назад ростовский зоопарк принимал хвойные деревья, ведь для многих травоядных животных это особые деликатес. Елки несли сотни неравнодушных жителей со всего города. Однако вскоре такая практика прекратилась.- Сейчас мы принимаем елки и сосны только от предпринимателей, которые не смогли их продать. Люди часто забывают на елках игрушки или украшения. Подобные предметы могут навредить животным, - сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.ШТРАФ — ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙУ некоторых ростовчан елки или сосны стоят еще несколько месяцев после Нового года. Другие сдаются раньше и уже через пару недель выкидывают полумертвое растение. К сожалению, далеко не все знают, что выбрасывать дерево в обычные мусорные жбаны запрещено.Все дело в том, что елки и сосны относятся к крупногабаритным отходам, поэтому и складировать их нужно в специально отведенных для этого местах. Речь про площадки с твердым покрытием, где стоят баки повышенной вместимости. Они есть в каждом районе города. Если вблизи вашего дома такой площадки не обнаружено, просто поставьте ель рядом с контейнером. В последующем деревья измельчают на специальной установке в щепки, которая используется повсеместно для обогащения почвы.Важно помнить, что, если вы выбросите ель в обычный жбан, как рядовой пакет с мусором, можете получить штраф в размере 2000 рублей.ЦЕЛЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫОднако перед тем, как выбросить дерево на помойку, подумайте, сколько пользы оно может принести вам. Наши предки знали эти секреты и использовали хвойные деревья для лечение многих болезней. В них содержится витамины, эфирные масла, фитонциды и антиоксидантами.Самая популярная хвойная процедура – это ванны. После нее уйдут бессонница и стресс, полностью расслабится тело, придет в норму нервная система, повысится общий тонус организма. Если у вас больные суставы, можно сделать компресс. Для женщин, которые следят за сохранением красоты, отлично подойдет хвойная маска.НА КАРАНДАШКак сделать ароматную ваннуДля того, чтобы приготовить такую ванну, вам потребуется около 500 граммов сухой хвои, либо 800 граммов свежей. Иголки надо залить литром кипятка и дать постоять в течение получаса. Затем тщательно процедить и вылить все в уже наполненную ванну. Важно находится в воде непродолжительное время. Врачи рекомендует не сидеть больше 20 минут.Готовим компресс для больных суставовЕсли у вас больные суставы, можно сделать компресс. Для этого 10 граммов хвои прокипятите в стакане обычной воды в течение 30 минут. Далее процеживаем содержимое, доливаем воду, замачиваем в ней тряпку и прикладываем к ноющему месту.Рецепт хвойной маскиДля женщин, которые следят за сохранением красоты, отлично подойдет хвойная маска. Для этого потребуется один стакан хвои с молоком. Кипятим 20 минут, оставляем настоятся, берем марлю и кладем на лицо. 20 минут и вы увидите, как кожа подтянулась, стала чище.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону потеряли труп пациента, умершего от коронавиурсаРодственникам в закрытом гробу выдали тело другого человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.