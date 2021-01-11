Как будут учиться школьники с 11 января 2021 года в Ростове-на-Дону: рассказали в региональном пресс-центре о ситуации с коронавирусом.Ни одна школа не закрыта на карантин. 11 января все образовательные учреждения начали работать в очном формате. Только в трех классах занятия пока проводятся в дистанционном режиме.Ранее в ростовском управлении образования рассказали, при каких условиях школу могут перевести на «дистанционку». Глава ведомства Виктория Чернышова рассказала, что график обучения изменят, если заразятся 20 процентов обучающихся.В Ростовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Напомним, за сутки в донском регионе ковидом заразились 390 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 55 955. За все время скончались от коронавируса 2216 человек, вылечились — 45 993.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДонские власти рассказали, при каких условиях школы вернутся к дистанционкеНа данный момент заражены уже 114 школьников и 18 дошколят. (Подробности)АЛЛО!Ели у вас есть информация о разыскиваемом, то сообщите ее в Отделение МВД России по Асекеевскому району Оренбургской области, по телефонам 02, 8(35351)2-10-48, 8(35351)2-16-58.Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!