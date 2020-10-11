Донские власти рассказали, при каких условиях школы вернутся к дистанционке

В Ростове назвали условия перехода на дистанционку Фото: "КП" Архив

Глава ростовского управления образования Виктория Чернышова назвала единственное условие перехода на дистанционное обучение.

По ее словам, график обучения в школе в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции может быть изменен только при условии, если окажутся заражены более 20% от общего числа обучающихся. Пока все школы ориентированы на обычный режим занятий.

Напомним, что в школах должны обязательно выполняться санитарные требования. При входе школьникам и учителям нужно измерять температуру. Кроме того, нужно постоянно обрабатывать руки антисептиками или мыть. Для преподавателей обязателен масочный режим

В настоящее время опасную инфекцию подхватили только 114 школьников и 18 дошколят.

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