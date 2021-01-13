В Ростове-на-Дону на 13 января прирост за сутки - 394 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 56 349 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 394 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 273 человека. Врачам не удалось спасти жизни уже 2 242 дончан. Выздороветь удалось 46 466 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1341. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (156), Таганроге (10), Батайске (9), Волгодонске (9), Шахтах (9), Азовском (9), Красносулинском (9), Белокалитвинском (8), Куйбышевском (8), Пролетарском (8), Цимлянском (8) районах, Гукове (7), Каменске-Шахтинском (7), Миллеровском (7), Семикаракорском (7), Аксайском (6), Веселовском (6), Зерноградском (6), Неклиновском (6), Сальском (6) районах, Новочеркасске (5), Егорлыкском (5), Зимовниковском (5), Кагальницком (5), Матвеево-Курганском (5), Мясниковском (5), Орловском (5), Песчанокопском (5), Тарасовском (5) районах, Азове (4), Верхнедонском (4), Чертковском (4), Шолоховском (4), Боковском (3), Каменском (3), Кашарском (3), Константиновском (3), Родионово-Несветайском (3), Тацинском (3), Усть-Донецком (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Ремонтненском (2), Советском (2) районах, Донецке (1), Заветинском (1), Морозовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 26,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,6% - от 46 до 65 лет, 24,1% - от 66 до 79 лет, 7,4% - старше 80 лет, 3% - дети. В стационарах содержатся 2 972 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 79, 80, 83, 84, две по 85 лет, 93, 94 лет, и 12 мужчин – 52, 55, 67, 70, 72, 73, 74, два по 75 лет, 76, 83, 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 29 541 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 108,59 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 531 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 471,51 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 января 2021 года: число зараженных превысило 54,5 тысячи человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 9 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!