В пятницу, 15 января, обильный снегопад причинил массу неудобств жителям Ростова-на-Дону и пригорода. Плохая видимость вызвала опасения у автомобилистов и людей, планирующих междугородние поездки, в том числе и в аэропорт Платов.Сейчас несколько рейсов в главном аэропорту Дона отложены. Пассажиры не могут вылететь в Санкт-Петербург, Гюмри, Калининград, Калугу и Стамбул.По предварительной информации, вылеты самолетов задержаны до 12:00. Согласно данным онлайн-табло, после этого времени все посадки и регистрации пройдут вовремя.Донские синоптики считают, что снегопад будет идти в течение трех суток. Скорость ветра и его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.Жителям Ростовской области рекомендуют быть особенно осторожными во время непогоды. Водителям пешеходам необходимо четко соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными. Автомобилистам посоветовали отказаться от поездок на дальние расстояния.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногокилометровые пробки сковали Ростов из-за снегопада и злополучного моста на МалиновскогоМашины остановились не только на окраинах, но и в центре города (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.