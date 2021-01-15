Вскоре православные христиане будут отмечать великий праздник – Крещение Господне. Тысячи верующих будут окунаться в купели. Однако в этом году коронавирус внес свои коррективы в эту традицию.Как рассказали в пресс-службе ГУ и ЧС Ростова, в донской столице батюшки не станут освящать воду в водоемах, как это было все предыдущие годы.Дело в том, что из-за ковида в этом году главы районов Ростова, а также руководители муниципалитетов должны отправить священникам официальные запросы по поводу освящения водоемов. В донской столице приняли решение не делать этого.Однако в экстренных службах региона уверены, что люди все равно пойдут ночью купаться. Поэтому скорая помощь и сотрудники МЧС будут дежурить у девяти водоемов. Их список вы можете прочитать здесь.- Список мест, которые, предположительно, будут посещать горожане, утвержден. Однако данные места не будут освящаться представителями православной церкви. Несанкционированные купели взяты под контроль районными управлениями и спасателями, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Отметим, что церковь неоднозначно относится к купаниям на Крещение.Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский поясняет, что купания — не богослужебная традиция. Некоторые уверены, что это автоматически избавляет человека от грехов. Однако это заблуждение.— Существует поверье, что благодаря купаниям якобы омываются грехи. Человек якобы получает особое прощение. Церковь категорически не принимает такое мракобесие и явную религиозную чушь. Прощение грехов и изменения человеческой жизни, с точки зрения церковного учения, это очень внутренний и сложный процесс и называется он покаянием, — прокомментировал Игорь Павлович.При этом он добавил, что сама по себе традиция неплохая, но понимать ее надо правильно, а исполнять с предосторожностью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Крещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону. (Подробности)В донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.