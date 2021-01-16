В Ростове-на-Дону на 15 января прирост за сутки - 392 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 57 528 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 398 новых случаев заболевания. Втяжелом состоянии находятся 298 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 310 дончан. Выздороветь удалось 47 606 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1369. Коэффициент распространения инфекции – 1.- Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (136), Батайске (14), Гукове (14), Новошахтинске (14), Миллеровском (14) районе, Волгодонске (13), Таганроге (13), Неклиновском (13) районе, Новочеркасске (12), Верхнедонском (12), Сальском (12), Чертковском (11), Красносулинском (10), Куйбышевском (10), Зимовниковском (9), Егорлыкском (8) районах, Шахтах (7), Азовском (7), Багаевском (5), Морозовском (5), Шолоховском (5), Боковском (4), Кашарском (4), Родионово-Несветайском (4) районах, Азове (3), Звереве (3), Аксайском (3), Веселовском (3), Константиновском (3), Пролетарском (3), Тарасовском (3), Белокалитвинском (2), Волгодонском (2), Матвеево-Курганском (2), Мясниковском (2), Песчанокопском (2) районах, Донецке (1), Дубовском (1), Заветинском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Обливском (1), Орловском (1), Ремонтненском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 24,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,2 % - от 46 до 65 лет, 24,1% - от 66 до 79 лет, 5,1% - старше 80 лет, 3% - дети. В стационарах содержатся 2 948 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 57, 62, 68, 73, 75, 78, 80, 81, 88 лет, и восемь мужчин – 61, 63, 66, 69, 70, 71, 79, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 28 937 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,27 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 10 616 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 500,93 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 января 2021 года: количество зараженных превысило 57 тысяч человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 15 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!