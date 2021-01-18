Накануне, 17 января в водах Черного моря затонул сухогруз «Арвин». Это произошло вблизи якорной стоянки неподалеку от турецкого порта Бартын. Как сообщили в российском посольстве в Турции, всего на борту было 12 человек. К сожалению, спасти удалось не всех.На данный момент известно, что на корабле, шедшем под флагом Палау, находились 10 граждан Украины и двое россиян. Это старший техник Николай Кринов из Волгограда и капитан корабля из Ростова-на-Дону Виталий Голенко.Сообщение о бедствии поступило турецким спасателям вчера примерно около полудня. Судно начало тонуть из-за сильнейшего шторма. Корабль получил повреждение, трюмы стало затапливать водой. Турецкие спасатели выдвинулись к месту бедствия. Моряки к этому времени успели эвакуироваться с судна на шлюпках.В поисках моряков принимали участие турецкие полицейские и даже военные. Минобороны страны задействовало фрегат. Непогода не позволяла использовать в спасательной операции вертолет и другую воздушную технику.Пока известно, что спасателям удалось достать из воды шестерых членов экипажа. Среди них и житель Волгограда. Два человека погибли. Капитан корабля из Ростова числится пропавшим без вести. О его местонахождении ничего неизвестно. Поиски продолжаются.Прибывшие в город Бартын представители российского посольства посетили в больнице российского гражданина, выяснили обстоятельства происшествия. Он подтвердил, что трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.Отметим, что судно Arvin было построено в 1975 (!) году. Это сухогруз длиной около 120 метров. Ходит под флагом Палау, принадлежит украинской компании, зарегистрированной в Одессе. Судно обычно выполняло рейсы в акватории Черного моря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Помогите - нам нужны еда и топливо!»: Моряк из Шахт с товарищами выживает на застрявшем в Турции кораблеЕсли команда покинет судно, их могут арестовать и посадить в тюрьму за незаконное пересечение границы (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!