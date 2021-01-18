После вчерашнего затяжного снегопада ростовчане расслабились рано. Первый рабочий день недели вновь принесет с собой осадки. Стоит отметить, что снегопад будет не меньше, ем вчера, а местами еще и в разы больше.В утренние часы будет довольно прохладно - до минус 8 градусов, днем столбик термометра будет держаться на той же отметке. А к вечеру значительно похолодает - от минус 9 до минус 14 градусов. В понедельник, 18 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, всю первую половину дня будет идти снег, а затем, на удивление, даже выглянет солнце, но ненадолго, к вечеру небо снова затянется тучами.Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-14 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 748-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 91 процента.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнежный день: какая погода ждет ростовчан 15 января.Легкий ветерок не помешает горожанам.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!