В Ростове-на-Дону дан старт массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции.Первые прививки уже утром 19 января были поставлены жителям донской столицы. В поликлиники города повалили толпы людей, желающих получить такой долгожданный укол, но стоит пояснить, что процедура попадания в прививочный кабинет достаточно длительная. Разумеется, первая причина - это очереди. Сначала надо отстоять, чтобы попасть в регистратуру, а затем нужно еще побывать в кабинете у терапевта.- Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр у терапевта всех желающих с обязательным измерением температуры тела, с сатурацией, со сбором эпидемиологического анамнеза. При отсутствии противопоказаний пациент допускается к прививке, а после вакцинации еще 30 минут находится под наблюдением медиков, - сообщила врач одной из городских поликлиник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоличество прививочных кабинетов выросло в донском регионе.Теперь их насчитывается 83 штуки.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!