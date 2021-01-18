В Ростовской области было принято решение увеличить количество прививочных кабинетов.Напомним, что в регионе уже началась вакцинация против коронавирусной инфекции. Дончанам ставят прививку вакциной «Спутник V».В связи с этим власти донского региона приняли решение о том, чтобы увеличить количество прививочных кабинетов. Ранее их работало всего 12 штук. А теперь из-за изменения и расширения показаний, особенно для лиц старше 60 лет, было решено увеличить их количество до 83.- В настоящее время эти кабинеты обеспечиваются необходимым оборудованием для хранения вакцины. Медицинские организации также проводят работу по подключению к единому порталу госуслуг, на котором жители области смогут записаться через свой личный кабинет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.На данный момент в регион доставлено более 13,5 тысяч доз вакцины. Самая большая партия пришла в пятницу, 15 января, и в настоящее время медицинские организации распределяют её по городам области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак подготовиться к прививке от коронавируса.Рассказываем об основных правилах.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!