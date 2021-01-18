В донском регионе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Но, если вы думаете, что можно прийти и просто сделать прививку, вы ошибаетесь, к ней необходимо тщательно готовиться.Первое, на что стоит обратить внимание, это наличие у вас признаков ОРВИ, обостренных хронических заболеваний или аллергии. Во всех этих случаях прививку придется отложить до полного выздоровления, после которого должно пройти потом еще не менее двух недель. Если не обратить внимание, то можно не получить от вакцины никакого результата.Кроме того, перед прививкой не стоит принимать алкоголь. Спиртное можно выпить не ранее, чем за 10-12 часов до прививки. Но лучше всего не выпивать в течение суток. Это связано с тем, что даже небольшое количество алкоголя будет оказывать иммуноподавляющий эффект.В день вакцинации нужно не переохлаждаться, не сменять климатические пояса и избегать инсоляции. Все потому, что, резкие перепады температур воспринимаются организмом как сильный стрессовый фактор.- Важно понимать, что ни одна вакцина не может защитить человека от контакта с инфекцией. Но вакцинация может защитить от тяжелых форм заболевания и его не менее тяжелых осложнений, - напомнили в пресс-службе городской администрации.Стоит отметить, что вакцину могут получить и те, кто уже переболел коронавирусом, запрета для них больше нет. Итак, сделать прививку можно:- если вам 18 и более лет;- нет противопоказаний;- нет признаков ОРВИ и не было в ближайшие две недели;- не было прививок в течение месяца;- нет беременности и не кормите грудью (для женщин).Записаться на вакцинацию очень просто. Надо всего лишь попасть в списки, которые сейчас создаются повсеместно. Это можно сделать, позвонив по телефону 8(800)350-91-365. на сайтах или в регистратурах городских поликлиник, а затем просто дождаться приглашения, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области стартует вакцинация против коронавируса.Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!