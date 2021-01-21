Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 января 2021 года:

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 388 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 21 января прирост за сутки - 388 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 59 488 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 388 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 212 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 3977 человек. Выздороветь удалось 49 196 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1416. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 52 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (148), Таганроге (12), Батайске (11), Шахтах (11), Новошахтинске (10), Неклиновском (10), Азовском (9), Красносулинском (9) районах, Волгодонске (8), Новочеркасске (8), Миллеровском (8), Сальском (8) районах, Каменске-Шахтинском (7), Веселовском (7), Семикаракорском (7) районах, Гукове (6), Звереве (6), Белокалитвинском (6), Песчанокопском (6), Аксайском (5), Волгодонском (5), Зерноградском (5), Кашарском (5), Куйбышевском (5), Мясниковском (5) районах, Азове (4), Егорлыкском (4), Зимовниковском (4), Верхнедонском (3), Кагальницком (3), Матвеево-Курганском (3), Морозовском (3), Орловском (3), Пролетарском (3), Тацинском (3), Шолоховском (3), Багаевском (2), Боковском (2), Дубовском (2), Каменском (2), Константиновском (2), Октябрьском (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2) районах, Донецке (1), Заветинском (1), Милютинском (1), Обливском (1), Ремонтненском (1), Советском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,2% - от 46 до 65 лет, 18,3% - от 66 до 79 лет, 7% - старше 80 лет, 4,6% - дети. В стационарах содержится 2 921 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали 10 женщин, 63, 64, две по 67 лет, 69, 71, 75, 77, 85, 88 лет, и 17 мужчин – 52, два по 57 лет, 62, 63, 64, два по 68 лет, 70, 73, 74, два по 79 лет, 81, 82, 85, 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 764 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,87 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 242 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 540,6 тысячи исследований.

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