Сильные морозы до минус 24 уже в Ростове-на-Дону: когда ждать потепление, рассказали синоптики

В донской столице ожидается пик зимних холодов Фото: Иван МАКЕЕВ

Пик морозной зимы в Ростове придется на сегодняшний день четверг, 21 января. Столбики термометров опустятся до минус 24 градусов, но уже к вечеру начнет понемногу теплеть.

В утренние часы будет особенно холодно - от минус 18 до минус 24 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 15 до минус 17 градусов. Такая же температура сохранится и в вечерние часы.

В четверг, 21 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять солнечная и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-восточное, восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-4 метра в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 764-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 85 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

При этом уже в пятницу, 22 января, в дневные часы обещают до плюс двух градусов тепла. К слов, синоптики не видят в этом ничего удивительного.

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К счастью, ветер будет лишь небольшой.

АЛЛО!

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