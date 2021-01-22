Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 января 2021 года: от опасной инфекции скончались еще 25 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 390 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 22 января прирост за сутки - 390 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 59 878 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 214 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 422 дончан. Выздороветь удалось 49 523 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1425. Коэффициент распространения инфекции – 1.

Новые инфицированные зарегистрированы в 52 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Таганроге (13), Новошахтинске (11), Батайске (10), Шахтах (10), Азовском (10), Неклиновском (10) районах, Волгодонске (9), Новочеркасске (9), Красносулинском (9), Миллеровском (8), Сальском (8), Семикаракорском (8) районах, Гукове (7), Белокалитвинском (7), Веселовском (7), Песчанокопском (7) районах, Азове (6), Каменске-Шахтинском (6), Кашарском (6), Мясниковском (6) районах, Звереве (5), Аксайском (5), Волгодонском (5), Зерноградском (5), Егорлыкском (4), Зимовниковском (4), Боковском (3), Верхнедонском (3), Куйбышевском (3), Матвеево-Курганском (3), Морозовском (3), Октябрьском (3), Орловском (3), Пролетарском (3), Тацинском (3), Шолоховском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Заветинском (2), Каменском (2), Константиновском (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2) районах, Донецке (1), Кагальницком (1), Милютинском (1), Обливском (1), Ремонтненском (1), Советском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Среди новых заболевших 28% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41% - от 46 до 65 лет, 18,2% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 6,9% - дети. В стационарах содержатся 2 896 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 13 женщин, 36, 48, 55, 61, 65, 71, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 88 лет, и 12 мужчин – 50, 53, 60, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 80, 81, 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 539 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109 тыс.998 человек. Лаборатории региона за день провели 10 184 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 550,78 тыс. исследований.

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