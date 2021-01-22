В Ростове резко потеплеет после лютых морозов

Ростовчане все-таки дождались потепления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тяжело придется метеозависимым людям, резкие взлеты температуры непременно скажутся на их здоровье. Со вчерашних минус 24 показатели уличных термометров резко взлетят до плюс 4 градуса. Кроме того, еще и солнце спрячется за тучами и начнет усиливаться ветер.

В утренние часы будет еще прохладно - от минус 3 до минус 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 4 градуса. А к вечеру температура снова понизится до плюс 2 градусов. В пятницу, 22 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно юго-западным. Скорость его порывов временами будет достигать 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в рамках нормы и составит 761-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 80 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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