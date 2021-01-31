Несанкционированный митинг в Ростове-на-Дону 31 января 2021: что происходит Фото: Дадаян Давид

Несанкционированный митинг в Ростове-на-Дону 31 января 2021: фото и видео. Погода явно не предназначена для прогулок. Но люди пришли на центральные улицы. Стоит отметить, что в центре города полиции больше, чем обычных граждан.

Несанкционированный митинг в Ростове-на-Дону 31 января 2021. Фото: Дадаян Давид

В некоторых местах выставлено полицейское оцепление. Стражи порядка держатся в стороне и наблюдают за происходящим.

Через некоторое время толпа потребовала от полицейских пропустить их дальше. Но после этого особо активные были задержаны полицией. Некоторые пытались вступить в конфликт со стражами порядка и выяснить причину задержания.

Совершенно непонятно, кто шел митинговать, а кто просто случайно оказался поблизости. Фото: Дадаян Давид

Кроме того, совершенно непонятно, кто шел митинговать, а кто просто случайно оказался поблизости. Увидев происходящее, часть ростовчан решила двинуться дальше в сторону одного из центральных проспектов.

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Митингующие собирались сначала у публичной библиотеки, затем возле парка Горького и Театральной площади.

АЛЛО!

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