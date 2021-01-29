Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 января 2021 года: выздороветь смогли более 52 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 375 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону на 29 января прирост за сутки - 375 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 62 568 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 375 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 217 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 586 дончан. Выздороветь удалось 52 040 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1489. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

Новые инфицированные зарегистрированы в 50 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Батайске (12), Новошахтинске (11), Таганроге (11), Азовском (9) районе, Шахтах (8), Красносулинском (8), Миллеровском (8), Неклиновском (8), Сальском (8) районах, Новочеркасске (7), Мясниковском (7) районе, Гукове (6), Каменске-Шахтинском (6), Пролетарском (6), Семикаракорском (6), Аксайском (5), Белокалитвинском (5), Волгодонском (5), Зерноградском (5), Зимовниковском (5), Каменском (5), Кашарском (5), Шолоховском (5) районах, Азове (4), Волгодонске (4), Багаевском (4), Боковском (4), Верхнедонском (4), Матвеево-Курганском (4), Орловском (4) районах, Донецке (3), Звереве (3), Егорлыкском (3), Кагальницком (3), Константиновском (3), Морозовском (3), Обливском (3), Тарасовском (3), Целинском (3), Веселовском (2), Куйбышевском (2), Песчанокопском (2), Ремонтненском (2), Тацинском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2), Милютинском (1), Октябрьском (1), Советском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,8% - от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 21,1% - от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 5,3% - дети. В стационарах содержатся 2 419 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 43, 59, 70, 71, 73, 78, 79, четыре по 81 году, 83, 90, 94 лет, и 10 мужчин – 32, 58, 58, 60, два по 64 года, 67, два по 70 лет, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 9 469 тестов на коронавирус. За весь было период выполнено 1 609,62 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 января 2021 января: количество зараженных за сутки начало уменьшаться.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 27 января.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!