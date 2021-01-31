Какая погода ждет ростовчан в последний день января

В Ростов пришла ненастная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 31 января, в Ростов придет ненастная погода. По данным донских синоптиков, почти весь день будет идти дождь, а к обеду поднимется сильнейший ветер. Только в вечерние часы, когда стемнеет, стихия успокоится.

Так сегодня температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Утром и в обед ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.

Напомним, что накануне управление по делам ГО и ЧС предупреждало донских водителей о резком ухудшении погодных условий. В ведомстве обращали внимание на густой туман, который окутает город.

Серьезного потепления стоит ждать уже с завтрашнего дня. В понедельник, 1 февраля, тучи над Ростовом рассеются и покажется солнце. Светило прогреет воздух до 12 градусов тепла.

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