Незаслуженно забытый гений: о казаке-писателе Крюкове хотят снять фильм

Федор Крюков. Фото: санкт-петербургский фотоархив.

Уроженец Ростовской области, режиссер Георгий Сорокин планирует снять документальный фильм о донском писателе - казаке Федоре Крюкове. Ряд исследователей считают, что именно он, а не Шолохов, написал несколько томов "Тихого Дона". Впрочем, в фильме фамилия Шолохов не будет звучать. Режиссер объяснил "Комсомольской правде - Ростов", почему собирается обойти эту интригующую тему.

ЗАБЫЛИ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ

Фильм будет называться "Неизвестный писатель с речки Лазоревой". Режиссер рассчитывает, что ему удастся сделать ленту увлекательной, в том числе, за счет актерской игры.

- Это будет документальное кино с художественными элементами. За основу возьмем несколько сюжетов из различных произведений писателя, - говорит Георгий Сорокин.

Родившийся в 1870 году Федор Крюков в начале 20-го века считался одним из лучших писателей, рассказывающих о жизни казаков. Для обычных читателей он остался в тени литературного Олимпа, так как в переломный момент российский истории оказался на стороне проигравшего белого казачества. Советская партийная номенклатура буквально вычеркнула писателя из учебников, его произведения не публиковались несколько десятков лет.

Георгий Сорокин убежден, что автор забыт незаслуженно.

- Для меня открылся многогранный мир жизни донских казаков в дореволюционной России. Никем до сих пор не рассказанный так проникновенно, - поделился впечатлениями режиссер.

КОНФЛИКТНАЯ ИСТОРИЯ

Среди историков есть те, кто убежден, что "Тихий Дон" на самом деле написал не Шолохов. Сторонники и противники этой идеи постоянно спорят. Среди тех, кто мог быть автором романа, сторонники называют и Федора Крюкова.

Интересно, что тему возможной причастности Крюкова к написанию "Тихого Дона" Сорокин затрагивать не планирует. По его словам, это конфликтная и сложная история. Он подчеркнул, что задачи разоблачать Шолохова - нобелевского лауреата, великого уроженца донского края - перед авторами не стоит.

- Мы открываем забытого писателя, его творчество. Про авторство можно долго спорить, хотя все больше и больше подтверждений, что первые три тома написал именно Крюков, - считает Георгий Сорокин.

Фильмография Сорокина насчитывает более 10 картин. Фото: личный архив режиссера.

Так или иначе, но для создания картины нужны немалые средства. Профессиональная команда имеется, а денег - пока нет. Команда обратилась к пользователям интернета и соцсетей, с помощью которых уже сейчас по крупицам набирается нужная сумма. Режиссер рассчитывает собрать около двух миллионов рублей.

- Федор Крюков вышел из народа. Будет символично, если фильм о нем мы снимем именно на народные деньги, - подытожил режиссер.

Отметим, что Крюков был не только писателем, но и политическим деятелем. Он был депутатом первого созыва Государственной Думы Российской Империи. Федор Дмитриевич являлся активным сторонником белого движения. Скончался в 1920 году.

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