В Таганроге планирует снять документальный фильм про известную в городе династию купцов. На данный момент режиссер, молодая девушка из Москвы, набирает актеров. Как она сама призналась в разговоре с корреспондентом \\"Комсомольская правда-Ростов\\", ей требуется несколько десятков талантливых людей. Неудивительно, ведь сам Хандрин, о котором пойдет речь в фильме, имел девять детей, а также бесчисленное множество друзей и знакомых.Съемки, по словам автора сценария и режиссера Елизаветы Берновой, будут проходить в Таганроге. Главные события развернуться в доме, который построили по заказу одного из представителя династии Хандриных в 1870-м году. Здание почти сразу стало культурным центром имперского города. Там же организовывали светские приемы, проходили баллы, разворачивались выставки и звучали музыкальные вечера.Как выяснилось, кино будет документальным с игровыми элементами. Зрителю расскажут самые интересные факты из биографии наших земляков. Съемки стартуют уже в этом месяце и продолжаться весь февраль.- Актерам нужно будет играть, к примеру, многочисленных детей основателя династии Антона Захаровича Хандрина. Речь не о пустой массовке, людям предстоит показывать определенные действия в кадре и заучивать тексты, - рассказала режиссер.Кастинг на роли стартует уже 25 января. Пока же формируются списки, но свои заявки подали уже десятки претендентов.Отметим, что династии Хандриных в период 18-20 веков сделала уникальный вклад в социальную, культурную, политическую и военную жизнь Таганрога. Один из первых видных деятелей - Захар Хандрин - был состоятельным купцом. Во время Крымской войны, когда была недостаточность продовольствия в городе из-за англо-французской эскадры, он занимался снабжением жителей продуктами. В районе Николаевки у него были богатые земельные угодья, где имелись сады и виноградники. А в последующем его сын Антон стал главой Таганрога.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Малыш уже открыл глаза\\": в ростовском зоопарке показали, как белая медведица играет со своим первенцемЗверек появился на свет в конце прошлого месяца, но уже значительно прибавил в весе (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.