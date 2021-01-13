В конце декабря прошлого года в ростовском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Сотрудники питомника сразу окрестили это событие необычным, ведь подобного на донской земле не происходило уже 32 года. В неволе краснокнижные животные размножаются не так часто, как хотелось бы.Так или иначе, но Айон и Комета смогли обзавестись потомством. С первых дней жизни зверек все время находится рядом с мамой. У него только сейчас открылись глаза. Сотрудники зоопарка пока не могут обследовать малыша. Это произойдет только весной, когда мама выйдет вместе с ним на первую прогулку.Сейчас же он не покидает маминого вольера. Почти весь день она находится рядом. Установленная в вольере камера снимает все тонкости отношений между поколениями. Заботливая мама обнимает малыша, обхватывает лапами и прижимает к себе. В свою очередь двухнедельный медвежонок пытается забраться на нее, постоянно двигается и машет лапами.Ролик вызвал настоящий фурор у всех любителей животных. Люди ставят \\"лайки\\", пишут добрые комментарии. Одна девушка, посмотрев видео, задалась закономерным вопросом:- Откуда огромная мама знает, что случайно не навредит своему малышу? - написала подписчица страницы ростовского зоопарка.Действительно, самка в десятки раз больше и мощнее новорожденного. Однако все ее движения выглядят мягкими и аккуратными, когда она находится рядом с малышом.Напомним, ранее сотрудники зоопарка публиковали видео, на котором было видно, чем после рождения медвежонка занимается его отец. Пока самка все время тратит на вскармливание, папаша Айон отдыхает в собственном вольере с бассейном.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как и все мужики!»: в ростовском зоопарке белый медведь-папа вместо заботы о малыше плескается в бассейнеСамка внимательно ухаживает за новорожденным, а он играется со льдинками в своем вольере (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.