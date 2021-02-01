Пасмурный, но по-весеннему теплый день ожидает ростовчан 1 февраля

В Ростове будет тепло и пасмурно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что зима окончательно покинула донскую столицу. Дело стремительно движется к весне - снег тает, температура с каждым днем растет, да и птицы уже завели свои весенние трели.

В утренние часы будет прохладно - от плюс 3 до плюс 4 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 8 до плюс 12 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от плюс 7 до плюс 10 градусов. В понедельник, 1 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, мокрый снег возможен ближе к полудню, но он будет недолгим, после него сразу же выглянет солнце, но долго им наслаждаться ростовчане не смогут.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-восточное, южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 61 до 99 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Хотя на время и поднимется ураганный ветер.

АЛЛО!

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