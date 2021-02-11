Сегодня, 10 февраля, стало известно, что фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске попал в короткий список претендентов на премию Американской киноакадемии \\"Оскар\\". Картина \\"Дорогие товарищи!\\" стала одной из 15, включенных авторитетами киноакадемии в номинацию \\"Международный художественный фильм\\". Съемочная группа начала работу на фильмом в 2018 году. Практически все сцены снимали на территории Ростовской области.Финальный вариант списка претендентов станет известен на днях. Голосование пройдет с 5 по 10 марта, киноакадемики выберут самые достойные, по их мнению, работы. Помимо российской картины, на премию в этой категории претендуют фильмы из Чили, Чехии, Дании, Франции, Ирана, Мексики и других стран.Напомним, картину Андрея Кончаловского уже отмечали престижными премиями. В прошлом году \\"Дорогие товарищи!\\" получил награду на 77-ом Венецианском кинофестивале. Когда режиссеру картины вручали черного льва, тот поблагодарил жюри за храбрость, а свою супругу Юлию Высоцкую – за работу на съемочной площадке.ЭТО КАК СНЕЖНЫЙ КОМВ основу сценария легла реальная история бунта в советском Новочеркасске в 1962 году. Новочеркасские рабочие возмутились поднятием цен на продукты и одновременным снижением зарплат. Раздражение новочеркассцев усиливало то, что они беднели на фоне достижений СССР в космосе и заявлений об экономическом росте.Тогда – только по официальным данным – были убиты 24 человека, а еще 70 получили тяжелые ранения. Однако автор большого расследования трагедии Татьяна Бочарова рассказывала \\"КП\\"- Ростов, что, по ее подсчетам, жертв было в четыре раза больше. Ссылаясь на официальные источники, в своей книге \\"Кровавый Полдень\\" она отметила и тех жителей, кто от полученных ранений умер через несколько дней. По оценке исследователя, реальное количество убитых в время бунта в Новочеркасске – около 100 человек.Историк напомнила, что трагедия случилась из-за ряда совпадений. Сначала рабочим тяжелых цехов электровозостроительного завода – НЭВЗа – снизили зарплаты, а затем сообщили о подорожании цен на продукты первой необходимости. Хотя такая ситуация не была уникальной для промышленных центров, бунт поднялся только в Новочеркасске.- Это было как снежный ком, который обрастал неумелыми действиями партийных чиновников. При Хрущеве социальное расслоение уже определялось. Номенклатура все больше отрывалась от простых рабочих. Они теряли язык общения, - рассуждает о причинах бунта Бочарова.МИТИНГ НА НЭВЗЕОстрая фаза бунта началась со стихийного митинга рабочих на НЭВЗе. Поначалу они только обсуждали неутешительные новости. Руководство предприятия попыталось успокоить толпу, но безрезультатно. Люди направились к заводоуправлению, по пути к ним присоединились рабочие других цехов. В результате толпа выросла до примерно тысячи человек.В тот же день – уже после неудачных выступлений руководителей завода – участники бунта начали погромы и перекрыли железную дорогу, преградив путь пассажирскому поезду. Позже партийщики заявляли, что бунтари – исключительно пьяницы, люди с уголовным прошлым и маргиналы. Отчасти это было правдой. На НЭВЗе многие рабочие были из сидельцев, а к толпе митингующих действительно присоединялись местные жители, не вязавшие лыка. Особо отчаянные отправились на газовую станцию, чтобы перекрыть идущий на НЭВЗ газопровод.Когда местным партийщикам стало понятно, что бунтующих не унять, о ЧП доложили Хрущеву. Генсек потребовал подавить бунт в кротчайшие сроки. Ближе к обеду на территорию завода прибыли полторы сотни милиционеров. Чуть позже на месте были и солдаты внутренних войск. Вечером военнослужащие оцепили заводоуправление. Милиция требовала немедленно разойтись. От устных перепалок с военными митингующие перешли к потасовкам.ТОЛПА У ГОРКОМАВ ночь с 1 на 2 июня в город вошли танки и БТР. Военные не стреляли, и более того – не имели боекомплектов. Среди бунтарей распространился слух, что несколько человек были задавлены гусеницами, и митингующие на территории НЭВЗа стали колотить по броне чем попадет под руку.Днем большая и уже агрессивная толпа подошла к зданию горкома. К этому времени высокопоставленные функционеры уехали. Митингующие прорвались в здание, стали крушить мебель, снимать портреты, избивать чиновников. Через полчаса к зданию прибыли 50 военных. Им удалось вывести людей на улицы и заблокировать вход в здание. Толпа все напирала, протестующие пытались отобрать оружие. Страсти накалились, солдаты в панике стали стрелять... Убитые и раненые упали на асфальт, остальные разбежались в разные стороны.ОТДЕЛ МИЛИЦИИ И ГОСБАНКСледующая кровавая стычка произошла уже в здании городской милиции. Военные заранее взяли его под охрану, однако через выбитые окна люди заняли первый этаж. Один из бунтарей отобрал автомат у солдата и хотел выстрелить. В ответ прозвучала автоматная очередь, четверо участников бунта были убиты на месте. В здании Госбанка тоже находились участники восстания, однако там обошлось без жертв.На следующий день, 3 июня, волнения в городе не прекратились. Среди рабочих продолжали расползаться слухи о том, что военные расстреливали жителей из автоматов и давили танками. Выступление известного политического деятеля Микояна по радио не успокоило толпу, а наоборот вызвало еще больше раздражение. Около 500 человек снова подошли к зданию горкома. Власти в свою очередь начали активную агитацию среди рабочих и обвинили в погромах и смертях городских хулиганов. В ночь с 3 на 4 июня милиционеры задержали несколько сотен человек, затем ситуация стала приходить в норму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖенщину с четвертой стадией рака спасли от коронавируса в Ростове-на-ДонуАйкануш Маркиян рассказала, как сражалась со страшным вирусом (подробнее)АЛЛО!