Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 февраля 2021 года: выздороветь смогли более 54,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 366 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 4 февраля прирост за сутки - 366 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 64 803 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 366 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 212 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 705 дончан. Выздороветь удалось 54 571 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1542. Коэффициент распространения инфекции – 0,96.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (134), Батайске (13), Новошахтинске (13), Таганроге (12), Сальском (12) районе, Азове (11), Неклиновском (11) районе, Гукове (10), Шахтах (9), Новочеркасске (8), Аксайском (8), Багаевском (8), Зерноградском (8), Красносулинском (7) районах, Каменске-Шахтинском (6), Азовском (6), Егорлыкском (6), Константиновском (6), Миллеровском (6), Песчанокопском (6), Семикаракорском (6), Веселовском (5), Обливском (5), Матвеево-Курганском (4), Тарасовском (4), Цимлянском (4) районах, Волгодонске (3), Верхнедонском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Тацинском (3), Шолоховском (3) районах, Донецке (2), Зимовниковском (2), Каменском (2), Кашарском (2), Октябрьском (2), Орловском (2), Целинском (2) районах, Звереве (1), Кагальницком (1), Куйбышевском (1), Морозовском (1), Советском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% - от 46 до 65 лет, 19,2% - от 66 до 79 лет, 5,2% - старше 80 лет, 10,7% - дети. В стационарах содержатся 2 251 пациент. Новыми жертвами коронавируса 15 женщин, 64, 65, 67, 70, две по 71 году, 72, 74, 77, две по 79 лет, 80, 81, 82, 84 лет, и 13 мужчин – 54, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 73, два по 74 года, 75, 83, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 8 168 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 666,04 тысячи исследований.

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