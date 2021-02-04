Проливные дожди обрушатся на Ростов к концу недели

На Ростов опустится туман, а вслед за ним начнется дождь Фото: "КП" Архив

В донской столице станет немного прохладнее и на город обрушатся проливные дожди. Кроме того, перед этим Ростов будет окутан густым туманом с видимостью в 400 метров.

В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 5 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 8 до плюс 9 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится до плюс 7 градусов. В четверг, 4 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, дождь начнется после полудня.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 749-754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 90 до 99 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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К вечеру возможен небольшой дождь.

АЛЛО!

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