Снежный день и лютые морозы ждут ростовчан 8 февраля

В Ростове вновь выпадет снег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донскую столицу снова вернулась зима. Столбики термометров ушли далеко в минус, а за окном опять начали летать белые мухи и покрывать землю белоснежным одеялом. Местные жители после плюсовых температур вновь вернулись к шапкам, шарфам и пуховикам.
В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 8 до минус 9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 6 до минус 7 градусов. Такая температура продержится до самой ночи. В понедельник, 8 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет идти сильный снег.
Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет пониженным и составит 756-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 53 до 78 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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АЛЛО!
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