Снежный день и лютые морозы ждут ростовчан 8 февраля

В Ростове вновь выпадет снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донскую столицу снова вернулась зима. Столбики термометров ушли далеко в минус, а за окном опять начали летать белые мухи и покрывать землю белоснежным одеялом. Местные жители после плюсовых температур вновь вернулись к шапкам, шарфам и пуховикам.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 8 до минус 9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 6 до минус 7 градусов. Такая температура продержится до самой ночи. В понедельник, 8 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет идти сильный снег.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 756-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 53 до 78 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но постепенно будет расти скорость ветра.

АЛЛО!

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