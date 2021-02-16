Как Роналду: футболист из Ростовской области в точности повторил гол легендарного португальца

Сверху - Идрис Умаев, снизу - Криштиану Роналду. Фото: ФК "Чайка", твиттер Роналду.

Игрок донского клуба "Чайка" Идрис Умаев повторил один из красивейших голов футболиста-легенды Криштиану Роналду. 22-летний парень, играющий во второй по уровню российской лиге, в точности воспроизвел удар, до сих пор вызывающий восторг поклонников португальца.

Идрис Умаев сыграл в стиле Роналду во время матча за литовский клуб "Паланга". Там он выступал на правах аренды. На 35 минуте его команда заработала штрафной, пробить которой доверили Умаеву. А дальше все было как во встрече португальцев против испанцев на ЧМ 2018 в России. Умаев разбежался, сильным ударом перебросил стенку и отправил мяч под перекладину. Вратарь остался на месте как вкопанный.

Гол Роналду на Чемпионате мира позволил португальцам сыграть с противниками с ничейным счетом. Команду Умаева, сожалению, красивый гол не уберег от крупного поражения. Встреча завершилась с разгромным счетом - 1:5.

На днях в "Чайке" сняли видео: молодой игрок показал, как отрабатывал удар на тренировках.

- Пробил где-то с 30 метров. Если тренер разрешает, после тренировок я пробиваю штрафные. Обычно именно я исполняю все стандарты, если не слишком далеко, - отметил Идрис Умаев. - Мне нравится этот удар. У Криштиану был решающий момент, его команда проигрывала. Он подошел и положил без шансов для вратаря.

Умаев попытался снова попасть под перекладину в стиле Роналду, но уже на поле своего клуба. Он предупредил, что ему потребуется 10 - 15 попыток. Однако уже на третий раз он справился с задачей и попал в установленное на воротах кольцо. Именно в эту точку отправил мяч Криштиану три года назад.

Отметим, Идрис Умаев является воспитанником грозненского футбола. Несколько лет он играл в молодежной команде ФК «Ахмат», где стал вторым по силе бомбардиром в молодежной лиге. В донскую "Чайку" перешел в октябре прошлого года и уже успел отметиться результативными действиями на поле.

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