"Игрокам вообще все равно, что ты там выиграл": Карпин искренне рассказал о тренерском подходе

Валерий Карпин возглавил "Ростов" в 2017 году. Фото: ФК "Ростов"

Для настоящего футбольного тренера собственные прежние заслуги на поле не имеют значения, а из руководителей профессиональный интерес в РПЛ представляет нынешний наставник "Зенита", рассказал в интервью футбольному эксперту Нобелю Арустумяну главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Наставник донского клуба, как всегда, был эмоционален и искренен.

Среди прочего спортивного аналитика интересовало мнение Карпина насчет тренерских амбиций и карьерных планов. Карпину задали вопрос о том, не хочет ли он в будущем возглавить сборную России. И, заодно, эксперт поинтересовался, как Валерий Георгиевич относится к тому, что команды под его руководством еще пока не выигрывали трофеев.

Действительно, пока Карпин тренировал московский "Спартак", претендующий на лидерство московский клуб смог занять только второе месте в РПЛ. Однако самого тренера - в прошлом успешного футболиста - это не задевает. Он считает, что личные достижения никак не отражаются на работе.

- Например, в Испании команды, в которых я играл, не выиграли ни одного трофея. А кто-то в "Реал-Мадриде" на банке сидел (на скамье запасных, - прим. ред.) и взял 15 трофеев, - резко заметил Карпин. - Для меня не важно это. Если какие-то регалии придают тебе уверенность в себе, то лучше не тренировать, как по мне. Игрокам вообще все равно, что ты там выиграл.

Разумеется, у Карпина спросили и о том, хочет ли он тренировать сборную.

- По поводу сборной - не знаю. Там совсем другая работаю. В первую очередь я клубный тренер, - отметил Валерий Георгиевич.

А вот на вопрос о том, за какими тренерами РПЛ он следит, наставник ростовчан дал ответ не сразу.

- Зачем мне раскрывать, чья работа мне интересна? Такие есть. Ну, например, Сергей Семак. Чего добился "Зенит", пока он не стал тренером? - задал встречный вопрос Нобелю Валерий Георгиевич, - Хочешь или нет, но мы все следим за работой друг друга, потому что находимся в одной лиге.

В том же интервью тренер "желто-синих" сообщил, в каком случае покинет "Ростов" и объяснил, почему российским футболистам нельзя платить большие зарплаты.

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