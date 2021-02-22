В преддверии Дня защитника Отечества ветерану из Ростова-на-Дону Андрею Чирецу вручили орден Красной Звезды. Награда нашла героя своего героя спустя долгих 76 лет. Причина тому - ошибка в фамилии.ПРИКРЫЛ ПЕРЕПРАВУ И ОТРАЗИЛ АТТАКУСвой подвиг 96-летний ветеран совершил еще в 1945-м году. Он служил наводчиком в составе станкового пулемета 1-й пулеметной роты 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии.Ростовчанин проявил мужество и героизм при форсировании реки Одер. В непростых обстоятельствах Андрей Чирец смог прикрыть переправу и отразить все контратаки противника.Именно в этом бою мужчину тяжело ранили в левую ногу. После этого его отправили на лечение в госпиталь. А тем временем командир подписал приказ о награждении бойца орденом Красной Звезды. Документ датирован мартом 1945 года. Но по стечению обстоятельств тогда найти адресата на удалось.ПАРАД И ОРКЕСТР ПОД ОКНАМИПосле Победы в Великой Отечественной войне Андрей Чирец долгое время жил в украинском Херсоне. Вернуться на Родину в Ростов-на-Дону ему удалось только в 2001-м. Более того, изначально в документе фамилия бойца была написана неправильно ЧЕрец, что и затруднило поиски.Но героя все же нашли спустя долгие годы лишь, благодаря кропотливой работе сотрудников военного комиссариата. Специалистам по крупицам удалось восстановить хронику событий и найти адресата.Долгожданную награду с почестями вручили герою 22 февраля. Военные устроили торжественный парад прямо перед окнами его дома под звуки оркестра. В торжественной обстановке и аплодисменты собравшихся на грудь 96-летнего Андрея Григорьевича пристегнули орден Красной Звезды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле расстрела партизан получил травму речи: ростовчанин поделился детскими воспоминаниями о Великой Отечественной войнеБудучи пятилетним ребенком, Владимир Коляда отправился за отцом, воевавшим в Берлине (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.