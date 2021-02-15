Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 февраля 2021 года: жертв опасной инфекции стало в разы меньше

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 339 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 15 февраля прирост за сутки - 339 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 68 688 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 339 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 178 человек. Врачам не смогли спасти жизни уже 2 935 дончан. Выздороветь удалось 58 887 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1635. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 42 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (125), Таганроге (16), Новочеркасске (14), Неклиновском (14), Егорлыкском (12), Азовском (11) районах, Батайске (10), Миллеровском (9), Белокалитвинском (8), Сальском (8) районах, Новошахтинске (7), Шахтах (7), Мясниковском (7) районе, Азове (6), Багаевском (5), Зерноградском (5), Кагальницком (5), Матвеево-Курганском (5), Октябрьском (5), Пролетарском (5) районах, Гукове (4), Волгодонском (4), Морозовском (4), Семикаракорском (4), Тарасовском (4), Цимлянском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Милютинском (3), Обливском (3), Орловском (3), Целинском (3) районах, Звереве (2), Веселовском (2), Тацинском (2), Чертковском (2), Шолоховском (2) районах, Волгодонске (1), Донецке (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Родионово-Несветайском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,6% - от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 22,7% - от 66 до 79 лет, 7,4% - старше 80 лет, 3,8% - дети. В стационарах содержатся 2 006 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали две женщины, 70, 89 лет, и мужчина 59 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 10 491 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 763,32 тысячи исследований.

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