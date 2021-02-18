Погода в Ростове-на-Дону: на донскую столицу в ближайшие сутки обрушится аномальный снегопад

В Ростове ожидается резкое ухудшение погодных условий Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Погода в Ростове-на-Дону: резкое ухудшение погодных условий прогнозируют в ближайшие сутки донские синоптики.

В ростовском Гидрометцентре сообщили, что 19 февраля на Ростов обрушится аномальный снег. Осадки начнутся уже вечером, снегопад будет продолжаться всю ночь, а к утру поднимется ветер и разыграется метель. В ночное время порывы ветра будут составлять 5-10 метров в секунду, а к вечеру увеличатся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять от минус 8 до минус 10 градусов, а днем столбики термометров достигнут отметок от минус 3 до минус 5 градусов. На дорогах возможно возникновение гололеда.

В управлении ГО и ЧС ростовчанам напомнили о мерах безопасности во время непогоды. Автомобилистам посоветовали не парковать свои машины под рассохшимися деревьями и другими неустойчивыми конструкциями. То же самое касается и детских колясок. Кроме того, на дороге также важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать возникновения ДТП. А оставлять машины нужно только на парковках, а не вдоль дороги, чтобы они не мешали снегоуборочной технике.

Аккуратными должны быть и пешеходы. Переходить проезжую часть следует только в установленных для этого местах, а в темное время суток на одежде обязательно должны быть какие-либо светоотражающие элементы. И самое важное - все действия участников движения поняты, предсказуемы и безопасны.

Если же у вас все-таки произошла экстренная ситуация, то необходимо позвонить по номеру 112.

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