Что известно о рабочих, которые погибли в аварии на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Накануне вечером, 18 февраля, там в припаркованную автовышку врезался грузовик-зерновоз. В результате удара, «люльку», в которой находились двое мужчин, крепивших рекламный баннер на мосту, резко тряхнуло. Да так, что они просто вылетели из нее и упали прямо на железнодорожные пути, проходящие под путепроводом.Один из работников, 28-летний ростовчанин, погиб на месте. Второй, 26-летний Артем, в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Полученные при падении травмы практически не оставляли ему никаких шансов, но врачи провели операцию и до последнего боролись за его жизнь. Однако судьбе было угодно распорядиться по-иному: спустя несколько часов Артем все-таки скончался в реанимации…НАСТОЯЩИЙ ДРУГОтзывы и фото Артема на страничках и в историях разместили в своих аккаунтах в соцсетях товарищи погибшего. На них он смотрит таким добрым, светлым и пронзительно искренним взглядом…- Брат, очень жаль, что тебя с нами больше нет. Это не правильно, когда люди уходят в таком молодом возрасте, по глупому стечению обстоятельств, - написал в Инстаграме его лучший друг Евгений. - Родной, мы дружили с самого детства, жили в одном дворе, там же гуляли и росли. Прошли множество разных ситуаций, побывали во многих приключениях. Знал тебя только с хорошей стороны, как доброго, бескорыстного и веселого парня. Ты навсегда останешься в моем сердце, я запомню тебя именно таким…Как оказалось, Артем рос и воспитывался в детском доме. Друзья говорят, что из родных у него была только бабушка, с которой он поддерживал связь. Рос обычным мальчишкой. Очень искренним. И больше всего на свете хотел создать свою дружную хорошую семью.\\"ХВАТАЛСЯ ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ\\"Несколько лет назад мужчина повстречал красивую девушку. Эффектная брюнетка навсегда пленила его сердце. И человеком оказалась очень хорошим и искренним: такой, о какой он всегда и мечтал. Стали жить вместе, очень дружно. Дочку возлюбленной - она уже школьница - разу принял как свою.А недавно влюбленные оформили свои отношения, вступив в законный брак. Парень сообщили друзьям радостное известие: они с любимой ждут второго ребенка! Как же все друзья радовались за пару. Предстоящий март должен был принести столько хороших известий…И, тут – на тебе – автовышка и роковой удар в нее зерновоза…- Мой муж дружил с Артемом с самого детства. Они выросли в одном дворе, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» другая близкая знакомая семьи погибшего рабочего. - Всегда были вместе. Случившееся просто потрясло нас до глубины души. Какое-то мгновение, и нет больше двух молодых людей. Мы все сейчас переживаем за жену Артема. Она вот-вот должна родить второго ребенка… Всем миром собираем деньги на похороны. Ведь ей одной теперь очень тяжело. А Артем так любил ее, свою семью, так спешил всегда домой. И так ждал этого ребенка! Он хватался за любую работу. Так хотел, чтобы у его родных было все необходимое, чтобы они ни в чем не нуждались.СЛЕДОВАТЕЛИ УЖЕ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУТрагедия с разбившимися рабочими настолько сильно потрясла ростовчан, что среди горожан до сих пор не утихают споры по поводу того, что же явилось непосредственной причиной трагедии, и кто в этом виноват. По предварительным данным, водитель зерновоза не справившийся с управлением и не заметивший вовремя нижний край автовышки, в который и пришелся удар.Другие, посмотрев внимательно видеозапись момента трагедии, обращают внимание на слепившее его солнце и неправильно, по их мнению, выставленные на дороги фишки, обозначающие место проводимых работ. И задаются вопросом о технике безопасности, при проведении работ на мосту. В этих вопросах теперь разбираются сотрудники Следственного комитета, начавшие доследственную проверку по факту этой трагедии.К слову о втором погибшем рабочем известно не много. Говорят, что якобы дома его ждали жена с маленьким ребенком и мать-инвалид, не встающая с кресла. Поэтому он тоже хватался за любой заработок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ больнице скончался второй рабочий, который стал случайной жертвой аварии на проспекте Стачки в Ростове-на-ДонуНесмотря на все усилия врачей, скончался второй рабочий, который выпал накануне, 18 февраля, месте с напарником на железнодорожные пути из «люльки» автовышки. Напомним, в нее на проспекте Стачки Ростова-на-Дону врезался грузовик. (подробности)