ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: прямая онлайн трансляция матча Кубка России

На главном ростовском стадионе идет противостояние между ФК "Ростов" и ФК "Ахмат". ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" прямая онлайн трансляция матча Кубка России: что происходит во время матча. Сегодня ростовский клуб встречается на «Ростов-Арене» с ФК «Ахмат», начало матча – в 19:30. «Ростов» уже завоевал Кубок 2013/2014. Теперь клуб на пути к четвертьфиналу. В одной восьмой участвуют «Зенит» и «Арсенал» (Тула), «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва), ЦСКА и СКА (Хабаровск), «Локомотив» (Москва) и «Тамбов», «Краснодар» и «Сочи». Болеем на наших!

Первая половина завершается атакой "Ростова". Тем не менее, счет 1:0 в пользу "Ахмата".

20.13 Болельщики "Ростова" выдохнули. Хаджикадунич вынес мяч в метре от своей "рамки".

20.11 Глебова уронили на правом фланге. У "Ростова" стандарт.

20.10 Бериша ("Ахмат") пока что очень активен. После неудачного стандарта "Ростова" он в нашей половине один против нескольких ростовчан, затем удар в наш створ.

20.06 Перехват в центре поля, передача Алмквисту. Увы, момент не использовали.

20.00 "Ростов" начала первую половину агрессивно, но гол с пенальти внес коррективы. Еще один стандарт "Ахмата" метров с 30. В стенку.

- 1:0, "Ахмат" со стандарта

- Пенальти в ворота "Ростова"

19.46 На предматчевой пресс-конференции Карпин обозначил, что хочет посмотреть на Соу в игре сразу же после появления игрока в клубе. "C прошлой командой (Соу, играл в ЦСКА (София) - прим. ред.) успел сыграть даже официальную игру. Физически готов, посмотрим, как это будет. Футболист квалифицированный, поэтому хотелось бы, чтобы с первых минут приносил пользу", - заявил Валерий Карпин.

- В игре Песьяков, принял навес противника. Ситуация не была опасной.

- Карпин с первой минуты выпустил на поле недавнее приобретение клуба - нападающего Али Соу.

19.30 Основной арбитр – Игорь Панин. Поехали!

18.30 Кто выйдет на поле от желто-синих? Это настоящая интрига. Главный тренер Валерий Карпин во время зимних сборов обкатывал новичков и пытался найти удачное сочетание опытных и молодых футболистов. Болельщики ждут появления Тугарева. Во время прошлой игры с «Ахматом» он стал автором единственного - победного - гола.

18.00 Болельщики начинают заходить на трибуны.

Вход на стадион – со стороны трибуны А (Западная трибуна, входы G1), со стороны трибуны D (Южная трибуна, парковка Р9 «Акватория», входы G5) и со стороны трибуны C (Восточная трибуна, входы G8)

В пресс-службе клуба пояснили, что болельщики, приехавшие на своем транспорте, могут припарковаться на площадках Р3, Р4, P15.

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