Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 марта 2021: новые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 45 городах и районах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 марта 2021: новые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 45 городах и районах региона. За минувшие сутки анализ показал положительный результат еще у 277 пациентов. С момента начала пандемии на территории региона коронавирусом заразились 73 874 дончанина.

- Врачи вылечили от смертельно опасного вируса 64 393 человека, из которых за прошедшие сутки - 302, - сообщают в правительстве Ростовской области. - 29 пациентов с коронавирусом спасти не удалось. COVID-19 унес жизни 16 женщин и 13 мужчин. Все они имели сопутствующие заболевания и были в возрасте от 52 до 90 лет. Из-за смертельно опасного вируса на Дону с прошлой весны погибли уже 3 158 человек.

Сейчас в стационарах лечат 1 585 пациентов, из которых к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 141 человека. В тяжелом состоянии находятся 19-ть.

Лидером по числу новых случаев заражения является Ростов - 94 пациента с коронавирусом. На втором месте оказался Батайск - 13, в на третьем - Новочеркасске, где COVID-19 обнаружили у 12 человек.

Всего по одному случаю в Каменске-Шахтинском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Кашарском, Мартыновском, Советском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

Медики советуют жителям области сделать прививки против коронавируса. В регионе вакцины получили уже 82 191 человек, из них препарат ввели дважды 25 594 дончанам.

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Документ находится на подписании у региональных властей (подробности)

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