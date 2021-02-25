«Уши зажили, а рана в душе осталась»: спасти пса от гибели пытается сердобольная жительница Шахт

Собака больше года скидается по дворам. Фото: предоставлено Оксаной Даниловой

День переезда в новый дом одной из шахтинских семьей стал роковым в жизни собаки по кличке Вольтер. Когда-то избалованный вниманием и заботой пес в один миг лишился крыши над головой и человеческого тепла.

УМНЫЙ И ДУШЕВНЫЙ ПЕС

- Прежние хозяева оставили его умирать без еды и воды. Больше года бедная собака скитается по дворам. После пережитого предательства Вольтер перестал доверять людям. Он сбегает от новых хозяев из-за того, что боится, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» Оксана Данилова. – Дошло до того, что беднягу грозятся убить просто потому, что некоторым людям его рык в ответ на нападки кажется злобным. Но никогда эта собака на людей не нападала: это добрый, умный и душевный пес.

ТОЛЬКО РЫЧИТ В ОТВЕТ

Во второй раз Вольтер перестал доверять людям после того, как какие-то хулиганы ради забавы подрали ему уши. Раны вскоре зажили, но событие отпечаталось в памяти.

Неравнодушная горожанка Оксана Данилова опасается, что соседи все-таки избавятся от собаки, поэтому старается быстрее подыскать ему дом. Взять к себе пса она не может: пес никогда не жил в благоустроенной квартире, да еще и по соседству с кошками. Дончанка регулярно подкармливает беднягу.

Сейчас Вольтер ютиться под одним из балконов многоэтажки в Шахтах. Некоторые жители дома, проходя мимо, зачем-то кидают в пса камни, палки и пинают. Собака же на все эти выходки только рычит в ответ.

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