Многодетные ростовчане несколько лет жили в гараже. А сейчас у них увеличилась не только семья, но и жилплощадь. Супруги растят уже восьмерых детей и живут в роскошном доме, построенном своими руками. Более того, семья купила дачу и дважды в год отдыхает на море. О том, как они строили счастливую и благополучную жизнь, Павел и Елена Коноваловы раскрыли «Комсомолке».НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КОПИЛИ ДЕНЬГИУ 42-летнего Павла и 35-летней Елены четыре девочки и столько же сыновей. Самому младшему ребенку, Матвею, пять лет, самой старшей, Софии, - 15. Когда их семья была совсем маленькой, супруги даже жили в гараже.- Это был крошечный домик, изначальное предназначение которого - гараж, - рассказывает Павел.Со временем у супругов родились дети. Первые трое – практически погодки.Павел и Елена понимали, что в тесноте да не в обиде жить, конечно, можно. Но родители хотели для детворы лучших условий. Пришло понимание, что надо строить дом. Благо, земля была: досталась в наследство.Так и началась их большая стройка. Рядом со своим ветхим флигелем залили фундамент. А потом начали и стены возводить. В итоге за пару лет на участке в одном из садоводческих товариществ Ростова появился роскошный дом. Его общая площадь – 140 квадратных метров. Есть подвал, два полноценных этажа и мансарда. Ее отвели под спальню мальчикам.На втором этаже спальня родителей, девочек и санузел. А на первом этаже санузел, гостиная и столовая. Сейчас Коноваловы доделывают зону кухни – кладут плитку и продумывают мебель.ДОБИЛИСЬ ВСЕГО САМИПо словам Павла, строительство обошлось им, как минимум, в три с половиной миллиона рублей. 40 процентами от всей суммы помогло государство. А остальную часть копили несколько лет.- Откладывали деньги около восьми лет, - пояснил глава семьи.При этом Коноваловы не получают пособий от государства как малоимущая семья, не ждут помощи от меценатов. Их пример – это как раз тот самый, когда добились всего действительно сами. Даже бабушек-дедушек в качестве нянек для малышей не привлекали.- Первые были погодками. Конечно, тяжело приходилось. С женой поровну разделяли все родительские обязанности, по ночам по очереди поднимались к детворе, - продолжает мужчина.Супруги совмещают уход за детьми с работой. Правда, график с восьми до пяти с двумя выходными им не подошел, так как детвора требует внимания постоянно. Поэтому муж с женой работают, как говорится, сами на себя. Соответственно, у них гибкий рабочий день. Елена помогает людям оформлять документы, а Павел отвозит жену на рабочие встречи.ЕСТЬ И ДАЧА!Самое любимое занятия у Коноваловых – садоводство. На федеральный материнский капитал они купили большой земельный участок с домиком в поселке под Целиной Ростовской области. Вначале это был неухоженный клочок земли с горой мусора. А сейчас там растут тридцать орехов, абрикосы, экзотическая гинкго билоба, павловния и липы. На участке есть даже грибы: опята и рейши.И все это Ковалевы посадили своими руками. Для всей семьи отдых на даче – самый лучший. Хотя и от поездок на море, причем дважды в год, Коноваловы не отказываются.- Однажды был такой случай: приехали в один из городков на черноморском побережье. Вываливаемся из нашей машины вдесятером, а на нас смотрят недоуменно, как на цыганский табор, - улыбается мужчина.Впрочем, семья привыкла уже не только к недоуменным взглядам, но и к неудобным вопросам.- Некоторые спрашивают, чем мы кормим детей. Так и хочется ответить: тем же, что и вы своего одного ребенка. У нас совершенно обычная семья: покупаем продукты в тех же магазинах, ездим в том же общественном транспорте, - продолжает Павел.СТАТУС МАЛОИМУЩИХ ДАВАТЬ НЕ ЗАХОТЕЛИКонечно, дети – это огромное счастье, но и немаленький труд.- Когда было четверо детей, такой нагрузки не ощущали. После пятого стало уже тяжелее, - продолжает мужчина.Материальной поддержки от государства практически нет.- Дело в том, что нам статус малоимущих не дали. К нам приезжали чиновники и сказали, что мы живем очень достойно. Но такой статус предоставляет возможность на бесплатное посещение спортивных секций. Дело в том, что я не смогу одного ребенка отдать на карате или в бассейн, а другого – нет. Все у нас равны. А отправить всю нашу компанию на секции влетит в копеечку, - объясняет ростовчанин.Впрочем, это понятно. Только в месяц на проезд до школы и питание в школьной столовой у семьи уходит 21 тысяча рублей!- И это еще одна причина, по которой мы приобрели дачу. Такое хобби для всей семьи - то, что нас объединяет, - делится мужчина.При этом Павел подчеркнул, что он ни в коем случае не жалуется! У семьи, действительно, все есть: дом, машина, дача. Дважды в год Коноваловы обязательно ездят на море. У детворы в дневниках четверки и пятерки. При этом мальчишки и девчонки играют на различных музыкальных инструментах, принимают участие в конкурсах и занимают там призовые места.- Во время пандемии ребята выступали на онлайн-концертах. 12 грамот за этот период получили! – с гордостью говорит отец. – Да, дети – это труд, но радости и счастья они приносят намного больше!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:300 вареников исчезнут за 15 минут: как самая многодетная семья России отмечает Старый Новый ГодЖенщина, воспитавшая больше 80 детей, рассказала о семейных традициях (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:Бесплатный магазин для бедных в Ростове: богатые халявщики, мамы с трудной судьбой и вещи на миллионыЛюбой желающий может взять здесь с прилавков все, что приглянется, и ничего не платить (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.