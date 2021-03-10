Банда экс-полицейских из Ростовской области грабила по ночам магазины и склады

Экс-полицейские оказались по ту сторону решетки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовские следователи по особо важным делам завершили расследование дела о банде, в которую входили действующие и бывшие полицейские. Экс-сотрудники правоохранительных органов сколотили преступную группу с бездомными. В течение двух лет они обнесли не менее десяти магазинов и складов, ограбили офис крупной компании.

Банда орудовала в юго-восточных районах Ростовской области. В состав преступной группы входил один действующий сотрудник полиции, трое экс-полицейских и двое бездомных. После начала расследования действующего полицейского, разумеется, уволили из МВД.

Начинали грабители с относительно мелких краж. Под покровом ночи они забирали товар и небольшие суммы из касс сельских магазинов. Однако с каждым разом их преступления становились более масштабными. Группировка решила обнести склад в Матвеево-Курганском районе, где хранились арестованные правоохранителями товары. В октябре 2019 года мужчины выкрали изъятый из незаконного оборота табак, стоимость которого составляла более 1,4 миллиона рублей. Им пришлось попотеть: чтобы проникнуть в помещение, грабители разобрали кирпичную кладку. Сигареты подозреваемые продали местным бизнесменам.

- Подозреваемые по ночам незаконно попадали в магазины и склады, расположенные в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах, - рассказали в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

После этого преступники осмелели. Сначала они украли товар из магазина почти на полмиллиона рублей. Перед ограблением бандиты заранее обесточили сигнализацию.

В декабре 2019 года грабители проникли в здание одной из крупных организаций. Напали на охранника, а после разворотили сейф, где руководители фирмы хранили около 800 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что эта группировка также украла несколько платежных терминалов с наличными.

Участников банды обвинили по нескольким статьям. В том числе, в обвинительном заключении есть статьи "Грабеж", "Кража" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Материалы уголовного дела следователи передали в суд.

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