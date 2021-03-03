Пародия на клип Litlle Big заключенных из азовской женской колонии попала на видео

В колонии организовали конкурс в формате шоу "Точь-в-точь". ФОТО: пресс-служба ГУ ФСИН по РО

Сделанная заключенными азовской женской колонии (ФКУ ИК-18, Ростовская область) пародия на известный клип на песню UNO группы Litlle Big попала на видео.

Пародийный номер талантливые девушки сделали для конкурса, организованного управлением ФСИН. Конкурс прошел в актовом зале специализированного учреждения в формате телевизионного шоу «Точь-в-точь». Во время шоу, напомним, известные личности стараются максимально точно изобразить других звезд.

Осужденные пародировали выступления Татьяны Булановой, группы «Тодес» и группы Litlle Big. По заданию, участницы должны были как можно более точно – насколько это возможно на сцене в колонии – воспроизвести видеоклипы или концертные записи. Жюри оценивало уровень перевоплощения, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Такие конкурсы помогают отыскать талантливых исполнителей среди осужденных. У них развиваются способности, улучшается самооценка, – рассказали о задачах конкурса в ведомстве.

Клип на песню UNO группа Litlle Big сняла для заявки на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Конкурс в год пандемии отменили, а клип на видеохостинге Youtube посмотрели более 100 миллионов человек.

Азовская женская колония работает с 2004 года. Первоначально туда переместили женщин-заключенных из следственных изоляторов Ростова и Новочеркасска. Сейчас в колонии находятся около тысячи осужденных. На территории колонии построили «Дом ребенка», рассчитанный на содержание примерно 70 детей.

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