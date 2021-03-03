Гандбольный клуб "Ростов - Дон" стал тринадцатикратным обладателем Кубка России

Донские гандболистки вновь завоевали Кубок России. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Ростовский гандбольный клуб "Ростов-Дон" завоевали Кубок России в тринадцатый раз.

Дончанки в финале сразились с тольяттинской "Ладой". Счет матча открыла капитан команды, которая за минуту смогла оформить дубль. Игра обещала быть непростой и на пятой минуте на табло уже светился счет 2:5 в пользу соперниц ростовчанок. Команда из Тольятти в течение значительной части игры превосходила "Ростов-Дон", отрыв составлял всего 1-2 очка.

- Два подряд реализованных 7-метровых Крпеж-Шлезак и точный бросок в сетку ворот Сень помогли нашей команде сравнять счет, а после и выйти вперед. Результативной была Вяхирева, которая сделала за тайм хет-трик и несколько голевых передач. С этого момента соперники шли мяч в мяч, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

В конце первого тайма счет был 11:10 в пользу ростовчанок.

Два реализованных пенальти Крпеж-Шлезак помогли донским красавицам оторваться на три очка. Новый вратарь также помогла команде и отразила четыре броска. Весь второй тайм "Ростов-Дон" удерживал преимущество. Последний гол этого матча забила Таженова после паса Вяхиревой. Так ростовчанки победили "Ладу" со счетом 25:16.

И "Ростов-Дон" в седьмой раз подряд завоевал Кубок России.

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Счет составил 26:24.

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