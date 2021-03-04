Перепутал Донецки: миллион гривен требовал лже-террорист у директора школы в Ростовской области

Из-за письма на электронную почту эвакуировали школу Фото: Мария ЛЕНЦ

В райцентре Донецк (Ростовская область) полицейским пришлось эвакуировать учеников и преподавателей местной школы после сообщения по электронной почте о минировании. Злоумышленник требовал миллион... украинских гривен.

В размеренную жизнь школы в районном центре вблизи границы вмешался неизвестный злоумышленник. Рано утром во время первого урока на официальную электронную почту школы поступило письмо с ящика с украинским адресом ".ua", рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона. Автор послания сообщил, что он руководит некой группировкой «Аббадон». Дальше шли угрозы. Злоумышленник заявлял, что в школе спрятано мощнейшее взрывное устройство, которое взорвется в три часа дня.

Ну а дальше онлайн-террорист требовал от директора школы один миллион украинских гривен. Эту сумму он просил перевести на номер телефона, который начинается с кода +380.

Руководство школы сразу вызвало силовиков.

- В результате были эвакуированы 620 человек. 580 из них – ученики. На месте работали 20 сотрудников полиции. Они тщательно обследовали территорию учебного заведения, взрывное устройство не нашли, - прокомментировал источник издания.

Любопытно, что в тот же день такие же послания с угрозами получили директора школ другого -- находящегося за границей Донецка, столицы донецкого региона. Письма по электронке были такими же: злоумышленник говорил о некой группе "Аббадон" и требовал крупную сумму. В течение дня местные правоохранители эвакуировали учащихся и персонал 34 школ. Только к 6 вечера объявленную тревогу сняли: сообщение, к счастью, оказалось ложным.

По факту инцидента в российском Донецке полицейские возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если телефонного хулигана найдут, а суд признает его вину, то он может сесть в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Отметим, это уже не первый случай в донском регионе, когда хулиганы "минируют" важные социальные объекты. Так, летом прошлого года на пульт экстренных служб поступали несколько сообщений о бомбе в аэропорте Платов. Тогда силовикам пришлось эвакуировать пассажиров всех рейсов и сотрудников аэропорта. К счастью, никаких взрывных устройств в аэропорту не оказалось. А в феврале 2020 года после звонка с ложной угрозой эвакуировали суды в донской столице.

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