В Ростове эвакуировали четыре суда из-за угрозы взрыва

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:35:16+03:00

Информация о взрывчатке не подтвердилась

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Сегодня в Ростове были эвакуированы одновременно сразу четыре суда.

Эвакуация прошла около двух часов дня 19 февраля. В Службу 112 поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что в зданиях Ленинского, Ворошиловского, Пролетарского и Советского судов заложены взрывные устройства. На указанные адреса выехали полицейские, спасатели и скорая помощь. Все сотрудники и посетители были эвакуированы.

- Информация о нахождении взрывных устройств, а также взрывчатых веществ в настоящее время не подтвердилась, - прокомментировал источник портала DonDay.ru.

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Взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU