В Ростове эвакуировали четыре суда из-за угрозы взрыва
Сегодня в Ростове были эвакуированы одновременно сразу четыре суда.
Эвакуация прошла около двух часов дня 19 февраля. В Службу 112 поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что в зданиях Ленинского, Ворошиловского, Пролетарского и Советского судов заложены взрывные устройства. На указанные адреса выехали полицейские, спасатели и скорая помощь. Все сотрудники и посетители были эвакуированы.
- Информация о нахождении взрывных устройств, а также взрывчатых веществ в настоящее время не подтвердилась, - прокомментировал источник портала DonDay.ru.
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Взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU