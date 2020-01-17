В Ростове было эвакуировано здание Пролетарского суда

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:07:58+03:00

Взрывчатых веществ в здании обнаружено не было

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В донской столице эвакуировали здание Пролетарского суда.

Инцидент произошел сегодня, 17 января, около полудня на площади Карла Маркса. Суд был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом «сообщает источник в правоохранительных органах региона.

- Поступил звонок. Всех эвакуировали. В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области

На место происшествия выезжали экстренные службы. Но ничего сверхъестественного, тем более, взрывчатых веществ обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU